В Москве ожидается мощная буря

Сильный ливень с ураганным ветром, который вчера прошелся по Ленинградской области, к пятнице дойдет до Москвы. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

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"Быстрому продвижению холодного атмосферного фронта на восток "мешает" зона высокого давления, которая и тянется от Баренцева моря до Каспия. В опасной близости от Московской области этот контрастный фронт окажется в пятницу, 5 июля", - написала синоптик.



По ее словам, москвичей ждет опасная погода. Температура воздуха днем будет 32-33 градуса, но во второй половине дня ветер резко усилится до 20-25 м/с, в городе ожидаются сильные ливни, гроза, а местами возможен град.

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Татьяна Позднякова советует не планировать на пятницу прогулки по городу, посещение пляжных зон и парков. Поездки за город тоже лучше перенести на субботнее утро, по ее словам, в пятницу высока вероятность застрять в дороге из-за упавших при шквалах деревьев.