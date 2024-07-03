Детеныш сычуаньского такина родился в Московском зоопарке

В Московском зоопарке появился на свет детеныш сычуаньского такина – одного из наименее изученных видов копытных, сообщила пресс-служба учреждения.

«Это один из наименее изученных видов копытных, обитающих в горных лесах Юго-Восточной Азии. Внешне такин похож на небольшого быка своей тяжелой головой с широкой мордой. Его туловище покрыто длинной шерстью коричневого, золотистого или серовато-рыжего цвета. <…> Первые недели детеныш повсюду следовал за матерью, не отходил от нее ни на шаг. Малыш питается материнским молоком и зеленой травой. В меню у взрослых такинов – свежая трава, ветки и специализированные комбинированные корма, а также овощи и фрукты в небольшом количестве. Сейчас теленка уже могут видеть посетители», – сказали в пресс-службе.



Там добавили, что сычуаньские такины появились на экспозиции в 2009 году.