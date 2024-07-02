Дождь, гроза и сильный ветер ожидаются в столице 3 июля

В Москве 3 июля ухудшится погода. Пройдет дождь, возможна гроза и усиление ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.

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Водителям нужно быть внимательными и избегать резких маневров. Если непогода застала в дороге, лучше остановиться, включить аварийную сигнализацию, закрыть окна и двери. Кроме того, не рекомендуется парковаться рядом с деревьями, рекламными конструкциями или легкосборными сооружениями.

Пешеходам также рекомендуют быть осторожными: не укрываться под деревьями, около торговых палаток и павильонов, автобусных остановок и навесов. Лучше всего спуститься в метро, подземный переход или зайти в любое ближайшее здание.

При возникновении аварийных ситуаций горожанам следует звонить по телефонам: 101 и 112.