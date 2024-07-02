Парад ретротранспорта пройдет в Москве

13 июля празднуют день Московского транспорта, в связи с этим в столице пройдет парад исторических трамваев и ретроавтомобилей. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

© официальный сайт мэра Москвы

Колонна будет следовать от станции метро «Новокузнецкая» до «Чистых прудов».

— Этот год — знаковый в истории московского трамвая. В апреле мы отметили 125-летие любимого городского транспорта. А 13 июля около 15 исторических вагонов и машины из коллекций наших партнеров проедут по центру столицы, — рассказал Ликсутов.



По его словам, власти города активно развивают транспортную инфраструктуру и стараются сохранить историческую память. В параде примут участие порядка 15 исторических трамваев из коллекции столичного Музея транспорта, а также ретроавтомобили. Мероприятие начнется в 11:00 на станции метро «Новокузнецкая». Трамваи будут следовать по маршруту через Большой Устьинский мост и Бульварное кольцо до Чистопрудного бульвара. Помимо этого, до 18:00 будет работать выставка исторического транспорта, где посетители смогут осмотреть вагоны изнутри, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В 2025 году, спустя 30 лет после закрытия, в Москве восстановят движение трамваев на Трифоновской улице. Восстановленный участок позволит соединить Рижский вокзал с центром столицы.