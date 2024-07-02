Ракова назвала топ-5 востребованных сфер на рынке труда Москвы

Самыми востребованными сферами на рынке труда Москвы являются торговля, сервисная индустрия, транспортная и промышленная отрасли, а также ИТ-сектор, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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«Особенно востребованными для трудоустройства являются сферы, в которых компании испытывают серьезный дефицит человеческих ресурсов. Это торговля, продажи, транспорт, промышленность и ИТ. В агрегированной базе вакансий столичного кадрового центра «Профессии будущего» представлено порядка 500 тыс. предложений из всех экономических отраслей. Из них около 60% – по этим направлениям. Москвичи в любой момент могут открыть для себя новую специальность и освоить ее в центре всего за 3,5 месяца. Город внедряет инновационные решения в области подбора персонала и активно предлагает образовательные продукты для переобучения и повышения квалификации, расширяя карьерные возможности для москвичей и отвечая на актуальные потребности работодателей», – сказала Ракова.



В пресс-службе комплекса социального развития добавили, что лидером по количеству предложений стала сфера оптовой и розничной торговли – в ней представлено более 112 тыс. вакансий.