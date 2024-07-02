Жара в Московском регионе достигнет рекордного за 125 лет уровня

Синоптическая ситуация в столичном регионе сегодня практически не изменится: в условиях солнечной и сухой погоды, которую диктует мощный антициклон, температура воздуха продолжит расти. Прогноз: ожидается обновление суточного рекорда максимальной температуры воздуха, который держится с далекого 1890 года, и составляет +31,9 градуса. Об этом сообщили в Центре погоды Фобос.

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Температура воздуха в столице +31…+33 градуса, по области +29…+34 градуса. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 739 мм рт. ст., что ниже нормы.

В Санкт-Петербурге суточный рекорд тепла был обновлен вчера - теперь для 1 июля он составляет +33,2 градуса, что на 1,3 градуса выше прежнего достижения 2022 года. А сегодня, после вчерашней бури, Петербург ожидает комфортная прохлада: город окажется с холодной стороны атмосферного фронта, который продолжит скользить вдоль воздушных потоков, вытянувшихся с юго-запада на северо-восток, по границе Центрального и Северо-Западного округов, - пояснил научный сотрудник "Фобоса" Михаил Леус.

Таким образом, в Санкт-Петеробурге и Ленинградской области будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, по области возможны грозы. Температура воздуха +21…+23 градуса, в Ленинградской области +21…+26 градусов. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.