Собянин рассказал о работе Агентства креативных индустрий

Столичному Агентству креативных индустрий (АКИ) исполнилось четыре года, за это время оно реализовало более 170 творческих проектов в сфере моды, кино, дизайна, издательского дела, арт-индустрии, видеоигр и музыки.

Об этом сообщил в своем личном блоге мэр Сергей Собянин.

"Москва является крупнейшим центром креативных индустрий. В нашем городе работают 108,5 тыс. компаний, специализирующихся в таких отраслях, как архитектура и проектирование, дизайн одежды и ювелирных украшений, разработка программного обеспечения и видеоигр, фотография и реклама, полиграфия и кино, теле- и радиовещание. <...> В общей сложности за четыре года работы АКИ реализовало свыше 170 проектов в сферах моды, кино, дизайна, издательского дела, арт-индустрии, видеоигр и музыки", - написал он.



По словам Собянина, к проектам АКИ в сфере дизайна присоединились более 1,5 тыс. представителей этой индустрии. Одним самых из популярных стал "Дизайн-цех" - открытый конкурс на разработку концепций сувенирной продукции для московских и федеральных организаций, таких как музей-заповедник "Царицыно", Парк Горького, ВДНХ и др. Участники еще одного конкурса "Фабрика дизайна" в 2023 году заключили порядка ста соглашений об участии в разработке и производстве множества различных видов продукции - от космической техники до бытовых товаров. Для модельеров, костюмеров и всех, кто работает с тканями, АКИ создало "Центр материалов" - интернет-площадку, на которой представлены материалы порядка 500 производителей и поставщиков из России и других стран. Еще один проект "Киношоурум", запущенный в мае этого года, объединяет отечественные модные бренды и представителей киноиндустрии, а кинолаборатория "Профессия-продюсер" помогает начинающим продюсерам создавать и запускать в производство проекты игровых полнометражных фильмов.

Задача проекта "Фабрика музыки" - помогать начинающим музыкантам находить потенциальных клиентов и работодателей, а продюсерам и менеджерам - выявлять новые таланты и находить новые имена. В 2023 году участниками "Фабрики музыки" стали 96 человек. Кроме того, Москва активно осваивает гейм-индустрию. Проект "Фабрика видеоигр" позволяет разработчикам пройти обучение по профильному направлению и получить помощь в создании компании и защите интеллектуальных прав.

"В следующем году на базе Сколково мы планируем открыть первый в России инновационный кластер видеоигр и анимации. Он будет оснащен инновационным оборудованием для разработки видеоигр и 3D-анимации с нуля", - добавил мэр.



С 2023 года АКИ также развивает международные отношения в сфере креативных индустрий. Благодаря агентству представители творческих отраслей Москвы уже подписали 18 экспортных контрактов о реализации товаров и услуг на сумму около 1,75 млрд рублей.