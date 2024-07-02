Капибар Московского зоопарка угостили овощным мороженым в жаркую погоду

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова во вторник, 2 июля, показала, как капибары охлаждаются в жару.

— В Москву пришла жаркая погода, и даже теплолюбивым питомцам иногда хочется прохлады. Для капибар приготовили полезное мороженое-лед с овощами, салатами и фруктами, — следует из подписи к видеоролику в Telegram-канале.



По словам Акуловой, это и обогащает среду, и помогает охладиться в жару.

Московский зоопарк часто публикует видео с отдыхающим семейством капибар. Так, на одном из них зверек ходит по салатовой растительности и пробует ее на вкус.

На других кадрах семейство крупных грызунов медитативно лежит на лужайке. В тот же день появилось новое видео с на редкость активным днем символом зоосада — манулом Тимофеем. На кадрах палласов кот бодро рассекает просторы своего уличного вольера. Тимоша, как и все москвичи, обрадовался прекращению сильных дождей.

Зоопарк также поделился роликом с прячущимся от дождя муравьедом Диего. Зверек не только предпочел наблюдать за гостями из-за стекла, но и провести водные процедуры в помещении.