Собянин рассказал о развитии новых округов

1 июля мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Троицкий и Новомосковский округа с днем основания.

Мэр Москвы подчеркнул, что два этих округа, которые стали частью столицы 12 лет назад, развиваются комплексно: создаются сбалансированные районы с новыми рабочими местами и комфортной инфраструктурой.

— За это время построены 197 социальных объектов, — сообщил мэр, добавив, что до конца года планируется завершить строительство еще 23 объектов образования.



Кроме того, обновляются в округах системы жизнеобеспечения. С 2012 года специалисты городских служб модернизировали девять электроподстанций, ввели в эксплуатацию крупнейшую подстанцию на территории ТиНАО — «Хованскую», а также отремонтировали свыше 6,5 миллиона квадратных метров дорог. Построено почти 200 километров системообразующих газопроводов.

— В этом и следующем году планируем ввести в эксплуатацию еще две подстанции. До конца текущего — заменить больше 875 тысяч квадратных метров покрытия дорог, построить 24 километра системообразующих газовых сетей, создать инфраструктуру для шести автобусных маршрутов и обновить три крупных парка, — перечислил Сергей Собянин.



Повышается и транспортная доступность ТиНАО. С 2016 года введены в эксплуатацию 10 станций метро на Сокольнической и Солнцевской линиях.