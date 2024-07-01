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Собянин поздравил москвичей с победой на Российской робототехнической олимпиаде

14 команд московских школьников стали победителями и призерами Российской робототехнической олимпиады. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Собянин поздравил москвичей с победой на Российской робототехнической олимпиаде
© Mos.ru

«Еще 11 команд получили награды в различных номинациях. Столица заняла первое место в неофициальном командном зачете. В одной из категорий школьники проектировали роботов, которые озеленяют города, обустраивают парки и при этом используют возобновляемые источники энергии. Это достойные результаты. Благодарю за труд ребят и их наставников», — написал Мэр Москвы.

Кроме того, в олимпиаде принимали участие школьники из Азербайджана, Казахстана и Белоруссии.

Москвичи ежегодно показывают высокие результаты на соревнованиях по робототехнике. Так, в финале Всероссийской олимпиады по технологии они завоевали более 60 процентов дипломов победителей и призеров.

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Сергей Собянин