Собянин открыл новый футбольный манеж в районе Ново-Переделкино

Сергей Собянин открыл футбольный манеж с искусственным покрытием в районе Ново-Переделкино. Спортивный объект возведен в составе спорткомплекса «Арктика». Мэр Москвы также оценил, как идет работа по созданию спортивного кластера в Западном административном округе столицы.

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«Здесь частные инвесторы это построили, молодцы, за свои деньги. Мы предоставили им землю — они оперативно построили. Еще в Ново-Переделкине строим физкультурно-оздоровительный комплекс на бюджетные деньги и строим спортивный парк. До конца года все будет готово. Так что Ново-Переделкино будет спортивным районом», — отметил Сергей Собянин.



Футбольный манеж на Новоорловской улице

Возведение этого объекта спортивного назначения площадью 1,3 тысячи квадратных метров завершилось весной 2024 года. В его составе обустроили крытое поле для мини-футбола длиной 40 и шириной 20 метров, площадку с искусственным газоном для игры в теннис и волейбол размером 19 на 36 метров. Помимо этого, здесь оборудовали мультиспортивную площадку с резиновым покрытием длиной 32 и шириной 19 метров для игры в футбол и баскетбол, а также беговые дорожки и зону воркаута размером 10 на 60 и 30 на 10 метров соответственно.

Манеж предназначен для проведения тренировок и соревнований по футболу, волейболу, гандболу, баскетболу, теннису, бадминтону, легкой атлетике и гиревому спорту. Только за июнь этого года спортивный объект посетили уже 3,5 тысячи москвичей. За несколько недель он стал точкой притяжения для любителей спорта и здорового образа жизни.

На базе спорткомплекса работают школы футбола «Арктика», «Звезды» и «Адей», проводятся занятия воспитанников школ фигурного катания «Арктика», Аделины Сотниковой, Александра Волкова и хоккейных школ «Красная машина — Арктика», «Созвездие», «Ястребы», «Крылья Советов», «Металлург» и «Автомобилист». Есть игровой, тренажерный и хореографический залы.

В свободное от тренировок профессиональных спортсменов время спорткомплекс открыт для всех желающих. Через сайт или мобильное приложение спорткомплекса «Арктика» можно арендовать крытое поле или открытую площадку, а также выбрать тренера, записаться на индивидуальные или групповые занятия.

Спортивный кластер на Лукинской улице

Создание многофункционального спортивного кластера по адресу: Лукинская улица, дом 4 началось в апреле 2024 года. Эта озелененная территория расположена вблизи путей четвертого Московского центрального диаметра. На площади 4,8 гектара разместят объекты инфраструктуры для любителей экстремальных видов спорта, включая скейт-парк с трамплинами, памп-трек и площадку с бетонным боулом для катания и выполнения комбинаций на скейтбордах, роликах, трюковых самокатах и велосипедах BMX. Кроме того, предусмотрены комплекс для занятий воркаутом, поле для мини-футбола и площадка для игры в городки.

Для любителей семейного отдыха обустроят современные детские площадки с большими игровыми комплексами, выполненными в экостиле. Ребята разного возраста смогут лазить по канатам, кататься с горок, карабкаться по веревочным лестницам и исследовать потайные ходы.

Кроме того, оборудуют уникальную площадку с развивающими играми, на которой дети будут исследовать свет, звук и электричество с помощью игровых элементов. Чтобы разобраться в этих физических явлениях, достаточно будет отсканировать QR-код и получить информацию.

Для любителей неторопливых прогулок проложат удобные пешеходные маршруты и организуют площадки для тихого отдыха. А на берегу реки Алешинки оборудуют настил с шезлонгами и лавочками.

На территории установят более 320 малых архитектурных форм и около 100 фонарей, обустроят 26 велопарковок и высадят примерно 220 деревьев и кустарников. Завершить создание спортивного кластера на Лукинской улице планируется в августе этого года.

«Мой район»: Ново-Переделкино

Программа «Мой район» разработана по инициативе Сергея Собянина. Ее цель — создание комфортных условий проживания во всех районах столицы, независимо от их удаленности от центра.

В Ново-Переделкине живут 122 тысячи москвичей. В последние годы в районе много сделали для повышения качества жизни. Здесь появилось метро: сначала классическое (Солнцевская линия), а затем и наземное — в составе четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) пассажиров принимает московский городской вокзал Переделкино. Это кардинально улучшило транспортное обслуживание жителей — только благодаря желтой ветке они ежедневно экономят в пути около часа при поездках в центр города и обратно.

Путь к вокзалу после благоустройства территории стал удобнее. Тротуары расширили и заменили на них покрытие, на проезжей части уложили новый асфальт, установили современные фонари, а на пешеходных переходах — опоры контрастного освещения. Кроме того, разбили газон с зелеными насаждениями. Для автомобилистов организовали парковочные карманы, а для пассажиров общественного транспорта — новые остановочные павильоны. По всей территории расставили лавочки, урны и информационные стелы.

Важный дорожный проект — строительство магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе с выходом на Московский скоростной диаметр. В настоящее время введены в эксплуатацию участки от Боровского шоссе до транспортно-пересадочного узла «Столбово» с развязками на пересечении с Боровским и Киевским шоссе. Кроме того, построили продолжение дублера МКАД — им стала трасса от Боровского до Минского шоссе, соединившая станцию метро «Рассказовка» Солнцевской линии с городскими вокзалами Мичуринец и Внуково МЦД-4.

Для улучшения транспортного обслуживания жителей микрорайона Лазенки провели реконструкцию дорог, продлили маршрут автобуса № 497 от платформы Переделкино до микрорайона: теперь он проходит по 6-й и 7-й улицам Лазенки и Парковой улице. Для удобства жителей организовали шесть новых маршрутов наземного городского транспорта и установили около 50 современных остановочных павильонов.

В рамках проекта «Энергия Москвы» по адресу: 6-я улица Новые Сады, дом 2 разместили электрозарядную станцию: водители электромобилей легко найдут ее с помощью приложения «Московский транспорт». Кроме того, в районе обустроили 24 велосипедные парковки, работает 12 станций городского велопроката.

С открытием в 2021 году спорткомплекса «Арктика», а теперь и футбольного манежа у жителей района появился новый центр активной жизни. В планах — строительство на прилегающей территории гостиницы для спортсменов.

В Ново-Переделкине расширят спортивный кластер

Отремонтированы здания Московской комплексной спортивной школы олимпийского резерва «Запад» по адресу: Чоботовская улица, дом 4. Помимо этого, на спортивной карте района появился еще один адрес — Чоботовская улица, дом 4/2. Здесь разместился теннис-парк «Орбита», созданный из легковозводимых конструкций. А в соседнем с ним корпусе завершается капитальный ремонт крытых и уличных кортов Московской теннисной академии.

Продолжается работа по развитию социальной инфраструктуры. В районе открыт новый детский сад по адресу: Лукинская улица, дом 12а. В 14-м микрорайоне (корпус 20) идет строительство школы на 550 мест.

«Ново-Переделкино — молодой, активный, развивающийся район. Мы построили станции метро и МЦД, возводим автомагистрали. Сделали комплексную реконструкцию головного здания детской поликлиники № 132 на Новоорловской улице. Обновляем ее филиал № 1, а также филиал № 197 поликлиники № 212», — написал Мэр Москвы в своем телеграм-канале.



По проекту «Искусство — детям» проведен комплексный ремонт здания детской музыкальной школы имени Б.Л. Пастернака (Лукинская улица, дом 7, корпус 1). Кроме того, для учреждения закупили музыкальные инструменты и оборудование.

Выполнен текущий ремонт библиотек на Боровском шоссе (дом 46), Новопеределкинской улице (дом 8) и Лукинской улице (дом 11). Обновлены здания центра территориальной клубной системы «Ново-Переделкино», расположенные по адресам: Лукинская улица, дом 1, корпус 1 и дом 9, корпус 1; Боровское шоссе, дом 40 и дом 33, корпус 1; Чоботовская улица, дом 17, корпус 1. До конца 2024 года планируется завершить ремонт в библиотеке по адресу: Боровское шоссе, дом 33, корпус 1.

Крупным проектом создания качественного общественного пространства стало благоустройство долины реки Сетуни — излюбленного места отдыха и прогулок жителей. В прибрежной зоне установили удобные настилы, пандус из декинга для маломобильных граждан, а также оборудовали две детские площадки и места отдыха с качелями.

Благоустроены сквер на улице Федосьино и территории рядом со станциями метро и МЦД. Приведено в порядок 42 двора, обустроено 57 спортивных и 67 детских площадок, установлено более тысячи фонарей. Район стал еще более зеленым — здесь высадили свыше 15 тысяч деревьев и кустарников.

В этом году выполняется комплексное благоустройство улиц Шолохова, Федосьино, Скульптора Мухиной, Родниковской и Лукинской.

В 2020 году в сквере на Лукинской улице был торжественно открыт мемориал в честь погибших участников локальных войн.

Программа реновации

В Ново-Переделкине в рамках программы реновации расселению подлежит 14 домов, в которых живут 413 москвичей. Больше 250 из них уже получили новые современные квартиры.

С 30 сентября 2022 года жители переселяются в новостройку по адресу: улица Скульптора Мухиной, дом 11/1. На второй стартовой площадке, расположенной на пересечении Боровского шоссе и Чоботовской улицы (земельный участок № 26), ведется строительство.

Физкультурно-оздоровительный комплекс на Чоботовской улице

К возведению физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Чоботовская улица, дом 4 приступили в сентябре 2023 года. На площади 3,6 тысячи квадратных метров разместится универсальный спортивный зал для занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом, художественной гимнастикой и другими видами спорта. В помещении длиной 42 и шириной 30 метров оборудуют зрительские трибуны и зону для боулдеринга (короткой трассы с валунами для скалолазания). Помимо этого, в ФОКе появится бросковая хоккейная зона и спортивный зал для организации занятий по общей физической подготовке.

В распоряжении спортсменов будут комфортные раздевалки с душевыми и санузлами. Предусмотрены медицинский блок, технические и административные помещения. Завершить строительство планируется до конца 2024 года.