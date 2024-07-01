Поезд «Москва-2024» с зарядками Type-C выйдет на Замоскворецкую линию метро
Московский метрополитен получил первый поезд «Москва-2024» с увеличенным количеством зарядных портов на поручнях и новым типом разъема Type-C. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«В апреле этого года вместе с телеканалом «Москва 24» мы спрашивали пассажиров метро о том, каким они видят поезд будущего. Своим мнением поделились более 12 тыс. человек. Самым популярным стало пожелание добавить в поезда разъемы для зарядки гаджетов типа Type-C. Первый состав «Москва-2024» с таким функционалом уже поступил в метро и скоро выйдет на Замоскворецкую линию», – говорится в материале.
Кроме того, зарядных портов на поручнях в составе стало на 32 больше. По предложению пассажиров зарядки добавили в новых местах: у межвагонных переходов и около специальных мест для инвалидов в головных вагонах.
«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина и пожеланиям наших пассажиров мы совместно с российским производителем продолжаем улучшать подвижной состав московского метро. Внедряем все более новые технические решения, чтобы поездки становились еще комфортнее. На Замоскворецкую линию сейчас выходят уже до 15 самых современных поездов «Москва-2024». Все последующие составы этой серии для удобства пассажиров оснастим зарядками с Type-C разъемами, а количество зарядных устройств увеличим», – приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.