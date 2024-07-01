Поезд «Москва-2024» с зарядками Type-C выйдет на Замоскворецкую линию метро

Московский метрополитен получил первый поезд «Москва-2024» с увеличенным количеством зарядных портов на поручнях и новым типом разъема Type-C. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В апреле этого года вместе с телеканалом «Москва 24» мы спрашивали пассажиров метро о том, каким они видят поезд будущего. Своим мнением поделились более 12 тыс. человек. Самым популярным стало пожелание добавить в поезда разъемы для зарядки гаджетов типа Type-C. Первый состав «Москва-2024» с таким функционалом уже поступил в метро и скоро выйдет на Замоскворецкую линию», – говорится в материале.



Кроме того, зарядных портов на поручнях в составе стало на 32 больше. По предложению пассажиров зарядки добавили в новых местах: у межвагонных переходов и около специальных мест для инвалидов в головных вагонах.