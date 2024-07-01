В новых районах Москвы начали учитывать места для храмов

При планировке новых районов столицы РФ теперь учитывают места для строительства храмов. Об этом заявил советник патриарха Московского и мэра Москвы, куратор программы строительства храмов в столице Владимир Ресин, передает РИА Новости.

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Ресин отметил, что в некоторых районах это уже происходит. В частности, речь идет о новой Москве и пространстве бывших промзон. Советник патриарха отметил, что вся прежняя «Программа 200 храмов» – «это точечная застройка храмов, которые были снесены или в которых остро нуждались новые районы Москвы». Сейчас есть возможность учитывать необходимость строительства храма уже при создании проекта планировки нового района, заявил Ресин.

Программу строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась «Программа 200 храмов», инициировал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в 2009 году. Она реализуется на пожертвования.

Ранее Государственная дума во втором и третьем, окончательном, чтениях приняла законопроект, который запрещает приватизацию религиозного имущества.