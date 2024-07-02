Собянин освободил Левкина от должности главы департамента градостроительной политики

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 2 июля, освободил Сергея Левкина от должности руководителя столичного департамента градостроительной политики.

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Вместо него назначен Владислав Овчинский, занимавший пост руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики.

— Назначить Овчинского Владислава Анатольевича на должность министра правительства Москвы, руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы на срок полномочий мэра Москвы, освободив от должности министра правительства Москвы, руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, — следует из текста указа.



17 апреля Собянин освободил Андрея Бочкарева от должности. Пост заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений занял Владимир Ефимов. Глава города пожелал Бочкареву удачи на новом месте работы.

Кроме того, Собянин 10 апреля снял Александра Молоткова с поста руководителя столичного департамента образования и науки. Отмечалось, что это было сделано по собственной инициативе Молоткова. Его должность заняла Ирина Каклюгина.