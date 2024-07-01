Панда Катюша неторопливо отведала завтрак и попала на видео

Обитательница Московского зоопарка панда Катюша отведала завтрак в виде сочной веточки бамбука, соответствующее видео гендиректор учреждения Светлана Акулова опубликовала в своем Telegram-канале. На кадрах видно, как маленькая медведица неторопливо поедает лакомство, расположившись на бревнах в вольере.

Завтрак в постель, — подписала ролик Акулова, добавив смеющийся смайлик.



Акулова ранее опубликовала новое видео, на котором маленькая панда Катюша вступила в «борьбу» с веточкой бамбука. В кадр попал момент, как зверек пытается затащить свой «трофей» на бревна, но роняет добычу.

До этого панда Катюша попыталась растормошить маму Диндин, однако у нее ничего не получилось. На видео малышка шаткой походкой сначала подкралась к стеклу и поздоровалась с посетителями, а затем переключила свое внимание на отдыхающую рядом маму. После неудачных попыток растормошить ее Катюша отправилась по своим делам.

Также Акулова назвала Диндин и Катюшу моделями. Она опубликовала фотографию, на которой мама и дочь словно по подиуму спускаются к посетителям из своего домика. Подписчики оставили десятки комментариев с восхищением: «Красота и грация!», «Девочки с обложки самого модного журнала», «Этих пандочек надо в модельную группу добавить», «Две пушистые красавицы», «Две звезды» и другие.