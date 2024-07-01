Московские водители стали реже нарушать правила парковки

Речь в первую очередь идет о парковке под запрещающими знаками. Соответствующую статистику опубликовал в своем телеграм-канале столичный Департамента транспорта. По данным ведомства, с января по май нынешнего года количество подобных нарушений сократилось на 32 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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За первые пять месяцев 2024 года сотрудники Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) зафиксировали 45 тысяч нарушений, связанных с парковкой транспортных средств на тротуарах под запрещающими знаками. Во многих случая неправильно припаркованные автомобили перекрывали дороги пешеходам, которые иногда вынуждены были обходить машины по проезжей части.

В Москве за парковку на тротуарах предусмотрен административный штраф в размере трех тысяч рублей. Кроме того, сотрудники МАДИ могут увезти автомобиль на штрафстоянку. Эвакуация транспортного средства в столице обойдется владельцам в сумму от 6520 до 11 197 рублей.

В конце мая российские власти одобрили новый штраф для автомобилистов. «Опасных» водителей тогда решили наказывать санкцией в размере пяти тысяч рублей и даже лишением прав.