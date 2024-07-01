Столичных водителей призвали не оставлять в машине детей и животных в жару

По прогнозу синоптиков, до 3 июля в Москве ожидается сильная жара до плюс 32 градусов. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Не оставляйте детей и животных в машине. Когда на улице 30 градусов, то через 10 минут температура внутри закрытой машины нагревается до 43 градусов, — следует из публикации в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».



Жителей столицы призвали пить больше воды и обязательно надевать головные уборы. Водителям порекомендовали проветривать автомобили перед поездкой и парковать их в тени.

Рекордно высокая дневная температура — до 33 градусов — ожидается в Москве 1 июля. Самая высокая температура была зафиксирована в 1898 году, она составила около 32,6 градуса.

В столице начали каждые три часа поливать проезжую часть, а также проводить аэрацию из-за жаркой погоды. Асфальт сильнее подвержен трансформации при длительном воздействии солнечных лучей и нагревании. Регулярный полив может снизить уровень деформации. Если температура в городе превышает 25 градусов выше нуля, коммунальные службы приступают к аэрации воздуха.

Жара, которая прогнозируется в столичном регионе всю текущую неделю, сравнима с погодой рекордно жаркого лета 2010 года, сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.