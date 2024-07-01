Собянин дал старт фестивалю «Московское чаепитие»

Фестиваль «Московское чаепитие» вернется в столицу 1 июля и продлится до 15 сентября. Об этом в понедельник сообщил мэр города Сергей Собянин.

© Сергей Собянин. Личный блог / sobyanin.ru

По его словам, центральным местом проекта станет Тверская площадь. Каждые пятницу, субботу и воскресенье с 12:00 до 21:00 здесь будут проходить театрализованные представления.

— Взрослых и детей ждут веселые мастер-классы по историческим танцам, а также увлекательный спектакль, посвященный традициям московского чаепития. Помимо этого, на площадке можно будет приобрести уже полюбившиеся фирменные сувениры «Московского чаепития», в том числе и фирменный красно-золотой сервиз с достопримечательностями столицы, — написал глава города в своем личном блоге.



Собянин подчеркнул, что жители и гости столицы могут бесплатно продегустировать чайные купажи на фестивальной площадке на Тверской площади, а со 2 июля — на любых других точках проекта.

Дни культуры Объединенных Арабских Эмиратов начались 28 июня на Манежной площади, которая является одной из площадок проекта «Лето в Москве». Только в первый вечер фестиваль посетили более 40 тысяч человек. Мероприятие продлится до 2 июля.

Концерты, спектакли и выставки пройдут в Москве с 8 по 11 августа в рамках фестиваля искусств «Горький+», который посвящен творчеству писателя Максима Горького. В этом году планируются показы спектаклей Государственного театра наций, Театра юных зрителей имени А. А. Брянцева из Санкт-Петербурга.