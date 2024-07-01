Столичные городские службы работают в усиленном режиме из-за жары

На этой неделе в столице будет до 33 градусов тепла. Городские службы работают в усиленном режиме из-за жары. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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— Коммунальщики переведены на усиленный режим работы: в цикличном режиме проводится промывка водой дорог, проводится аэрация, рано утром или вечером обильно поливаются зеленые насаждения — кустарники, деревья, газоны и цветники, — цитирует слова Бирюкова Telegram-канал агентства «Москва».



Рекордно высокая дневная температура — до 33 градусов — ожидается в Москве 1 июля. Самая высокая температура была зафиксирована в 1898 году, она составила около 32,6 градуса.

В столице начали каждые три часа поливать проезжую часть, а также проводить аэрацию из-за жаркой погоды. Асфальт сильнее подвержен трансформации при длительном воздействии солнечных лучей и нагревании. Регулярный полив может снизить уровень деформации. Если температура в городе превышает 25 градусов выше нуля, коммунальные службы приступают к аэрации воздуха.