Выставка роз пройдет в «Аптекарском огороде»

На территории ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» с 6 по 8 июля состоится выставка роз, сообщила пресс-служба учреждения.

«С 6 по 8 июля включительно в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдет вторая выставка роз от коллекционеров клуба «Цветоводы Москвы». Все экспонаты выращены в подмосковных садах. Посетители смогут получить консультации по агротехнике и подбору сортов у дежурных консультантов. Также члены клуба расскажут о своем последнем увлечении неукрывными розами», – сказали в пресс-службе.



Там добавили, что выставка будет интересна как любителям цветов, так и профессионалам.