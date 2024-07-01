Стоимость парковки изменилась на ряде улиц в Москве

Стоимость городской парковки на нескольких улицах столицы изменилась с 1 июля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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С 1 июля на 12 улицах столицы парковка станет дешевле, потому что загруженность парковочных мест на данных участках ниже 50%, сообщили в департаменте транспорта Москвы, передает РИА Новости.

Более того, на 12 процентах улиц, где средняя занятость мест превышает 80 процентов, будут изменены тарифы. Такое решение загрузить востребованные участки платной парковки и сократить перепробеги транспортных средств.

На улице Ильинке, Петровке, Солянке и Неглинная, где находятся парковки со шлагбаумом, будет скорректирован предельный тариф. Решение позволит обеспечить наличие свободных мест для жителей возле домов, уточнили в пресс-службе ведомства.

Стоимость парковки составит 600 рублей в час в дневные часы и 200 рублей в час в ночное время. Местным жителям по-прежнему парковку оплачивать не нужно.

30 июня в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили, что поддержали 43 проекта от граждан по переразметке дорог.