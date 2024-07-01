Синоптики обещают усиление жары в Московской области

Синоптики Гидрометцентра РФ обещают в ближайшие трое суток усиление жары в Московской области до плюс 36 градусов. Об этом свидетельствуют подготовленные метеорологами прогностические карты.

По их данным, в период с 10:00 мск вторника, 2 июля, до 10:00 мск четверга, 4 июля, местами в Подмосковье возможно повышение столбиков термометров до плюс 34 - 36 градусов. В связи с такими температурными показателями в регионе введен оранжевый уровень погодной опасности, символизирующий в колористической шкале метеопредупреждений опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

При этом в Москве аналогичный уровень опасности действует до 16:00 вторника, 2 июля.

"Очень высокая температура, в дневные часы сильная жара плюс 30 - 33", - отмечают синоптики.



В настоящее время на главной столичной метеостанции, расположенной на ВДНХ, воздух прогрелся уже до плюс 28,1 градуса. Абсолютный же рекорд сегодняшнего дня по теплу в городе был зафиксирован в 1898 году и составляет 32,6 градуса выше нуля.