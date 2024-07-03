Дом по программе реновации возведут на улице Кубинке

Современная новостройка расположится в шаговой доступности от станции Сетунь первого Московского центрального диаметра.

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В Можайском районе по программе реновации возведут жилой дом площадью 40,6 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила Юлиана Княжевская, председатель столичного Комитета по архитектуре и градостроительству.

«Москомархитектура выпустила градостроительный план земельного участка площадью 0,65 гектара по адресу: улица Кубинка, земельный участок 6/8. Современная новостройка появится в шаговой доступности от станции Сетунь первого Московского центрального диаметра. Можайский — район со сложившейся развитой городской инфраструктурой, включающей в себя как необходимые социальные объекты, так и культурно-досуговые учреждения», — отметила Юлиана Княжевская.



Всего с начала реализации программы реновации в Можайском районе уже введено в эксплуатацию девять жилых комплексов, в которых две тысячи квартир, добавил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. Проектируется и возводится еще 11 жилых комплексов.

Программу реновации утвердили в столице в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек. Ранее Сергей Собянин поручил вдвое увеличить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последнее время в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем возведения и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее о национальных проектах, реализуемых в городе, можно узнать на специальной странице.