В столице определены финалисты чемпионата по игре «Камень, ножницы, бумага»

В столице определены 10 из 48 финалистов Чемпионата по игре «Камень, ножницы, бумага», который проходит при поддержке правительства Москвы. В день города в сентябре они сразятся за главный приз от спонсоров — 1 миллион рублей. Соревнования проходят на флагманской площадке на Чистопрудном бульваре, а также на окружных локациях по графику, который указан на сайте Чемпионата.

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Более 15 тысяч человек к данному моменту приняли участие в Чемпионате по игре «Камень, ножницы, бумага», который проходит в рамках проекта «Лето в Москве» и становится все более популярным среди москвичей всех возрастов. Уже определены 10 финалистов из 48, которые в день города 8 сентября сразятся за главный приз от спонсоров – 1 миллион рублей. Соревнования проходят на флагманской площадке на Чистопрудном бульваре, а также на окружных по графику, который указан на сайте Чемпионата. Все участники получают памятные дипломы, а победители отборочных этапов кубки и медали.

В числе финалистов люди всех возрастов, например, 8-летний Илья Семенов и 18-летняя Вероника Урвачева, а также 12-летний Толибшо Аноятшоев, который научился играть в «Камень ножницы, бумага» только на площадке Чемпионата в рамках проекта «Лето в Москве». Толибшо проживает неподалеку от места проведения соревнований на Чистопрудном бульваре.

Сначала он наблюдал за игрой со своего балкона, затем спустился и стал соревноваться со всеми подряд, кто хотел попытать удачу и выйти в суперфинал состязания. В первую неделю, впрочем, Толибшо набрал ноль баллов. Но мальчик не отчаивался. И уже второе воскресенье прошло лучше. В третье — его и вовсе объявили победителем — Толибшо набрал солидные 15 баллов и вошел в число 48 счастливчиков, которые поборются за главный приз. Мальчику вручили кубок и медаль, а также пригласили на суперфинал в сентябре. Его пришла поддержать вся семья.

— Я играл на площадке Чемпионата буквально со всеми: моим соперником на первой неделе был 6-летний мальчик, а потом дедушка лет 80. Побеждать я научился не сразу, но теперь это моя любимая игра. Я знаю, что уже обеспечил себе место в суперфинале, но все равно буду приходить сюда все лето и сражаться в «Камень, ножницы, бумагу». Замечательная игра, жаль, что я раньше о ней не знал!, — сказал после награждения Толибшо Аноятшоев.



Чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага» стартовал 1 июня в рамках самого крупного в мире проекта «Лето в Москве», который реализует Правительство Москвы. Приз на первое место составляет 1 миллион рублей от спонсоров и чемпионский пояс. 500 тысяч рублей вручат за второе место и 250 тысяч рублей — за третье.