В ТиНАО планируют возвести 45 км дорог в 2024 году

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах возвести 45 км дорог на территории Троицкого и Новомосковского административных округов в 2024 году. Об этом он написал в Telegram-канале.

"В этом году в ТиНАО планируем возвести 45 км дорог", - написал мэр.

Собянин добавил, что до строительства жилья, а также социальных и промышленных объектов в ТиНАО было необходимо увеличить пропускную способность магистралей, улучшить транспортную доступность, а также повысить безопасность движения.

Мэр напомнил, что до этого за 12 лет в новых округах было построено почти 390 км дорог. В частности, как подчеркнул Собянин, было реконструировано Калужское шоссе и 13 км Варшавского, проложено несколько крупных магистралей. Кроме того, создана улично-дорожная сеть на территории административно-делового центра в Коммунарке и участок ЦКАД, а также были сделаны остановки, пешеходные переходы, шумозащитные экраны, была обустроены прилегающая территория и тротуары.