Синоптик предрек атмосферный «взрыв» в Москве

В пятницу, пятого июля, в Москве ожидаются сильные грозы с градом и шквалистым ветром. Контраст температур может спровоцировать атмосферный «взрыв», рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По его словам, второй летний месяц принесет москвичам новую порцию 30-градусной жары. В понедельник, первого июля, воздух прогреется до плюс 29-32 градусов. Вторник, второе июля, будет еще жарче — температура воздуха составит плюс 31-34 градуса. В среду, третьего июля, ситуация немного улучшится, температура опустится до плюс 29-32 градусов, однако уже в четверг, четвертого июля, воздух снова прогреется до аномальных 33 градусов тепла.

«Погодная опасность подстерегает москвичей и жителей Подмосковья в пятницу, пятого июля <…> На контрасте температуры может произойти атмосферный "взрыв" — в результате формирования гигантских "башенок" гибридных кучево-дождевых облаков, сопровождаемых сильными грозами, штормовым шквалом, градом диаметром в несколько сантиметров и залповым ливнем интенсивностью до 30 мм в течение одного-двух часов, что составляет 35% от всей июльской нормы дождей», — предсказал специалист.



Тишковец добавил, что непогода опустится на Москву ближе к вечеру. Он подчеркнул, что в этот день жителям столицы стоит быть особенно внимательными, так как последствиями непогоды могут стать поваленные от ветра деревья и затопленные улицы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам египетские ночи. По его словам, аномально высокая температура слегка снизится лишь к будущим выходным.