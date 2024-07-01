На портале «Узнай Москву» появился маршрут к 135-летию Веры Мухиной

На портале «Узнай Москву» подготовили маршрут, приуроченный к 135-летию со дня рождения скульптора-монументалиста Веры Мухиной, автора памятника «Рабочий и колхозница».

Об сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на столичный Департамент информационных технологий.

«Экскурсия доступна как на портале, так и в приложении «Узнай Москву». Для удобства пользователей все точки маршрута отмечены на интерактивной карте», — уточнили в ведомстве.



В маршрут вошли локации, связанные с жизнью скульптора, в частности, дом на Арбате, куда Мухина переехала в 1910 году, дом-мастерская в Пречистенском переулке, Московский драматический театр им. Александра Пушкина, где она попробовала себя в роли художника-реформатора.

Ранее сайт 360.ru сообщал, что в Сергиевом Посаде Московской области выставка скульптур Веры Мухиной открылась 30 мая.