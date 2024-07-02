Питьевую воду бесплатно раздают пассажирам городского транспорта Москвы

Из-за жаркой погоды в Москве пассажирам городского транспорта бесплатно раздают питьевую воду. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Жара не уходит из столицы. Сегодня вновь раздаем бесплатную питьевую воду в транспорте. Если почувствовали себя плохо в метро, воспользуйтесь колоннами экстренного вызова, чтобы получить медицинскую помощь», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова.



Как отмечается, бесплатно получить бутылки с водой можно на станциях метро «Измайловская», «Филевский парк», «Багратионовская», «Фили», «Кутузовская», «Студенческая», «Кунцевская» и «Пионерская», «Выхино»; а также на автовокзалах «Центральный», «Саларьево», «Красногвардейский», «Южные ворота», «Северные ворота».

Центральная пригородная пассажирская компания предлагает воду с 14:00 до 17:00 на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах, а также на станциях «Подольск», «Тушинская», «Выхино», «Мытищи». Кроме того, пассажиры могут бесплатно получить воду в пригородных кассах Ленинградского вокзала и на станциях «Ховрино», «Сходня», «Химки» и «Зеленоград-Крюково».

Компания «Аэроэкспресс» предлагает бесплатную бутилированную воду в своих экспресс-автобусах.

На всех причалах регулярного речного электротранспорта пассажирам раздают бутылки с водой.

«Мы мониторим температуру и при необходимости скорректируем список станций», – заключили в Дептрансе.



Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что аномальная жара будет держаться в столичном регионе достаточно долгое время, прерываясь иногда непродолжительными осадками и грозами. На данный момент столичную погоду определяет антициклон, провоцирующий приток теплого воздуха в Москву, из-за чего весь июль окажется достаточно жарким: весь месяц показатели температуры днем будут на уровне плюс 30 градусов, изредка опускаясь до плюс 23 – плюс 26 градусов. Аналогичными тропическими показателями будет отмечено и ночное время – примерно плюс 15 – плюс 20 градусов.