Москвичам пообещали египетские ночи

В начале июля Москву ожидают аномально теплые, египетские ночи. О высоких температурах жителей столицы предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, предает ТАСС.

Днем 1 июля ожидается плюс 31-33 градуса. 2 и 3 июля температура воздуха прогреется до 32-34 градусов тепла, 4 июля будет держаться на уровне плюс 32 градусов. Ночью прогнозируется плюс 19-21 градус, а в центре города — плюс 23-25 градусов.

«Плюс 23-25 — это ночи египетские. Причем не в переносном, а в прямом смысле. Аномально жаркая погода», — заявил Вильфанд.

По словам метеоролога, температура понизится только к выходным. Похолодать должно минимум на 6-7 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов назвал сроки окончания аномальной жары. Согласно прогнозам, 6 и 7 июля в столице похолодает до 25 градусов.