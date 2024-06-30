Синоптик предупредил об атмосферном «взрыве» в Москве

Сильные грозы, штормовой шквал и крупный град ожидаются в Москве 5 июля. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По его словам, на контрасте температур может произойти атмосферный «взрыв». Вначале июля москвичей ожидает температура в плюс 30 градусов.

— Погодная опасность подстерегает москвичей и жителей Подмосковья в пятницу (5 июля — прим. «ВМ»). На контрасте температуры может произойти атмосферный «взрыв» — в результате формирования гигантских «башенок» гибридных кучево-дождевых облаков, — рассказал Тишковец.



В этот день в столице будет град в несколько сантиметров и залповым ливнем до 30 миллиметров, что составит порядка 35 процентов от июльской нормы осадков, следует из публикации в Telegram-канале.

Тишковец: июль в Москве в целом будет идеальным

30 июня специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве ожидаются кратковременные ливневые дожди и локальные грозы, в отдельных районах возможен град. Он отметил, что атмосферное давление будет меняться мало и составит 746 миллиметров ртутного столба, что является нормой.