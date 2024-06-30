Тишковец: июль в Москве в целом будет идеальным

Июль в столичном регионе ожидается довольно тёплым, иногда жарким, дефицит осадков может составить 20-40%, рассказал в Telegram-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По данным синоптика, июль «примет горячую эстафету» от июня и начнется с 30-градусной жары. Так, в понедельник, 1 июля, ожидается малооблачная и засушливая погода. Столбики термометров ночью будут колебаться от +17° до +20°, днем от +29° до +32°.

Тишковец предположил, что во вторник падет рекорд 1890-го года, когда московские метеорологи зафиксировали +31,9°. Он уточнил, что в «в разгар дня воздух раскалится до +31°…+34°».

В среду возможные короткие дожди с грозами, жара спадет на 1-2 градуса. В четверг ожидается от +27° до +30°.

В пятницу при прохождении холодного атмосферного фронта произойдет замена кайне перегретой и энергетически заряженной воздушной массы на умеренную. В связи с этим в Москве и Подмосковье возможны сильные грозы, штормовые ветра, крупный град и залповые ливни, предупредил синоптик.

В выходные ожидается комфортная погода, соответствующая климатической норме. По ночам столбики термометров будут колебаться от +13° до +16°, днем от +22° до +25°.

В целом, констатировал Тишковец, второй месяц лета будет «идеальным: довольно тёплым, иногда жарким, и относительно засушливым».