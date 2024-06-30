Тишковец: температура в июне в Москве на 2,5 градуса превысила норму

При этом в течение месяца в столице выпало 186 мм осадков, добавил ведущий специалист центра погоды «Фобос».

В своём Telegram-канале синоптик написал, что июль в Центральной России «примет горячую эстафету от июня» и начнётся с 30-градусной жары.

«В понедельник в условиях преимущественно малооблачной и засушливой погоды ночью будет не ниже +20 градусов, днём до +32», — говорится в публикации.



Тишковец добавил, что от изнуряющего зноя Москва избавится к выходным. В тёмное время суток прогнозируется от +13 до +16 градусов, днём столбики термометров зафиксируют отметки +22…+25.

По прогнозам ведущего специалиста центра погоды «Фобос», в целом второй месяц лета будет довольно тёплым, иногда жарким и относительно засушливым.