Сильная жара прогнозируется в Москве в ближайшие три дня. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по городу.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в дневные часы 1, 2 и 3 июля в Москве ожидается сильная жара - плюс 30-33 градуса", - сообщили в ведомстве.



Москвичам назвал сроки спада жары

В связи с жаркой погодой в московском ГУ МЧС рекомендуют быть осторожными и внимательными, советует избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головные уборы, пить больше воды.