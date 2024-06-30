В столичном транспорте из-за жары начали бесплатно раздавать воду

В городском транспорте Москвы начали бесплатно раздавать воду пассажирам из-за повышенной температуры воздуха. Термометры уже утром показывали в столице +29. Об этом сообщил глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

«Из-за жары бесплатно раздаем питьевую воду пассажирам на более 40 точках», — заявил Ликсутов.



По его словам, москвичей и гостей города информируют на всех станциях метро и МЦК о правилах безопасности в жаркую погоду. Необходимо быть осторожным и следить за состоянием здоровья.

С 12:00 воду бесплатно раздают на станциях метро «Измайловская», «Филевский парк», «Багратионовская», «Фили», «Кутузовская», «Студенческая», «Кунцевская», «Пионерская», «Выхино».

Работники метро ежедневно измеряют температуру на станциях и при необходимости корректируют режим вентиляции. Сейчас она работает в летнем режиме. Измерения температуры помогают определить, где нужна раздача воды. При необходимости список станций корректируется.

Также раздача воды происходит на автобусных и железнодорожных вокзалах и станциях.

«Аэроэкспресс» предлагает бесплатную бутилированную воду в своих автобусах. Кроме того, бутылки с водой раздают на всех причалах регулярного речного электротранспорта.