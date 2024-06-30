Запуск станции «Потапово» столичного метрополитена — важная веха в развитии транспорта столицы. Это новый рекорд в увеличении протяженности радиальной линии метро. Об этом в воскресенье, 30 июня, рассказал независимый экономист Андрей Бархота.

— Первая наземная отапливаемая станция — сложное сооружение с инженерной и технической точки зрения. Успешная реализация этого проекта свидетельствует о высокой технологичности московского транспорта и вовлеченности самых передовых технологий, — подчеркунл Бархота.



Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 30 июня, сообщил в своем Telegram-канале, что строительство станции «Потапово» Сокольнической линии закончится до конца 2024 года. Она готова на 85 процентов. Станция позволит улучшить транспортное обслуживание жителей Коммунарки, западной части района Щербинка и Южного Бутова.

Глава города отметил, что 37 тысяч человек получат метро в пешей доступности и смогут экономить на дороге до 40 минут в день. Внутри установят большое количество вентиляционного оборудования, на путевых стенах — двойные стеклопакеты.