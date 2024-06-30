Старейшая станция водоподготовки Москвы отмечает 121-летие

В июне исполняется 121 год старейшей станции водоподготовки Москвы — Рублевской. Она снабжает питьевой водой 26 районов столицы, расположенных на западе, северо-западе и в центре города, а также ряд населенных пунктов Московской области. За пять месяцев 2024 года станция подала в столицу более 125 миллионов кубометров воды. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

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Современная станция водоподготовки — большое автоматизированное производство, работающее 24 часа в сутки семь дней в неделю. Весь производственный процесс, включая функционирование Истринского гидротехнического узла, обеспечивают порядка 400 человек. Это сотрудники вспомогательных цехов, лаборатории, административный персонал.

При строительстве уникального для России инженерного сооружения использовались инновационные технологии начала ХХ века. С появлением станции началась новая эпоха в развитии столичного водоснабжения — переход с подземных на поверхностные источники. В 1903 году здесь была реализована ставшая впоследствии классической двухступенчатая схема очистки, которая обеспечила потребителей качественной питьевой водой.

Станция являлась гордостью отечественного водоснабжения и одной из самых передовых в мире. В советское время объект был витриной водной отрасли страны — ее посещали высокопоставленные лица и иностранные делегации.

Рублевская станция водоподготовки и сейчас является инновационным объектом отечественного водоснабжения. Более чем за вековую историю модернизировались производственные мощности, внедрялись новые реагенты и оборудование. Станция стала первым объектом, где в эксплуатацию ввели блоки сооружений комбинированной технологии озонирования и сорбции на активированном угле. Один из них заработал в 2002 году, его проектная мощность — 240 тысяч кубометров в сутки. К 121-летию станции общая производительность блоков, работающих на основе инновационных технологий, составляет 960 тысяч кубометров воды в сутки.

Работы по улучшению функционирования этого важнейшего городского объекта не прекращаются и сегодня, отметили в Мосводоканале. Например, сейчас там перекладывают трубопровод промышленных стоков, по которому вода от промывки сооружений станции направляется в централизованную систему водоотведения столицы для дальнейшей очистки.