Суда от речных вокзалов Москвы идут почти до 50 городов России

Почти в 50 городов и населенных пунктов России можно отправиться с Южного и Северного речных вокзалов. Среди популярных направлений Углич, Казань, Ярославль, Мышкин и Санкт-Петербург. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

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«За два месяца летней речной навигации столичные вокзалы приняли и отправили теплоходы 700 раз. В путешествиях побывали около 120 тысяч человек», — написал Мэр Москвы.



После реконструкции Северный и Южный порты стали популярными местами для посещения у москвичей и туристов. Там начали проводить концерты, мастер-классы, кинопоказы, спортивные занятия и другие мероприятия. Кроме этого, Северный речной вокзал стал площадкой для проведения свадебных церемоний.