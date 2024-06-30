Москвичей предупредили о грозе с дождем и сильным ветром

В Москве в воскресенье, 30 июня, ожидается гроза с дождем и усилением ветра до 15 м/с. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.

В ведомстве пояснили, что гроза с дождем, местами с ливнем и градом, продлится до 21:30 .

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус уточнил, что погоду будет формировать холодный атмосферный фронт. Он отметится ливневыми дождями и локальными грозами.

Температура воздуха в Москве днем от +29° до +31°, по области от +27° до +32°. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст., что около нормы, констатировал синоптик.