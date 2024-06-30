Три голубых ягненка родились в Московском зоопарке

Три голубых ягненка появились в Московском зоопарке. Двойня родилась 6 июня, что в природе случается нечасто, а 14 июня другая овечка произвела на свет еще одного малыша. Все детеныши — женского пола. Об этом в воскресенье, 30 июня, рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

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— После родов новорожденный сразу встает на ноги. Первые несколько дней ягненок двигается мало: попив молока, он ложится и спит. Мать пасется поблизости и в случае опасности может защитить своего малыша, — сообщила Акулова.



Ягнят уже можно увидеть на Турьей горке на новой территории зоопарка. Это искусственная скала с множеством выступов, имитирующая естественную среду обитания животных, передает официальный сайт мэра Москвы.

В Московском зоопарке впервые открылся вольер китоглавов. Там проживает молодая пара этих крупных птиц. Средняя высота китоглавов — 1,2 метра, а размах их крыльев может достигать двух метров.

На территории Московского зоопарка 29 июня открылась контактная площадка с альпаками, она получила название «Альпака Парк». Там находятся восемь альпак: четыре из них — представители породы уакайа, а еще четыре — породы сури, которая считается очень редкой.