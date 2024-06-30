В центре Москвы перекрыли движение транспорта

Это связано с проведением велогонки La Strada. С 07:00 до 16:00 не проехать по улице Лужники.

В это же время действуют ограничения на Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлёвской, Москворецкой, Гончарной, Краснохолмской, Саввинской, Ростовской и Смоленской набережных. Перекрыто движение по Малому Устьинскому мосту. Об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса.

Велогонка стартует за день до прихода в город аномальной жары, которая в последний раз накрывала Центральную Россию больше века назад. Синоптики предупреждают, что температура задержится на экстремально высоких отметках до середины следующей недели. Сегодня в Москве до +31 градуса.