Сергей Собянин подвел итоги конкурса «Лидеры цифровой трансформации»

Подведены итоги конкурса «Лидеры цифровой трансформации» — крупнейшего хакатона по разработке цифровых решений для государственных структур, бизнеса и регионов. Об этом в субботу, 29 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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В этом году в конкурсе приняли участие более девяти тысяч человек, что на 30 процентов больше, чем в прошлом году. Заявки поступили из всех регионов России и еще 45 стран. Победителями стали 75 команд.

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