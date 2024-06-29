Собянин подвел итоги конкурса «Лидеры цифровой трансформации»

Это самый масштабный хакатон по разработке цифровых решений для госструктур, бизнеса и регионов.

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В столице подвели итоги конкурса «Лидеры цифровой трансформации». Об этом сообщил Сергей Собянин.

«Это самый масштабный хакатон по разработке цифровых решений для госструктур, бизнеса и регионов. В финале за звание лучших боролись 242 команды», — рассказал Мэр Москвы.



В этом году в нем участвовали свыше девяти тысяч человек — на 30 процентов больше, чем в прошлом. Заявки поступили из всех регионов России и 45 других стран. Призерами стали 75 команд.

Участники конкурса решали сложные технологические задачи. Например, госкорпорация «Росатом» предложила разработать сервис для планирования маршрута атомного ледокола по Северному морскому пути.

«Правительство Москвы поставило 10 задач, в том числе — разработку сервиса мониторинга и адаптивного распределения заявок на обслуживание от маломобильных пассажиров, решение по автоматизации графика работы врачей-рентгенологов и сервис анализа патентной активности городских компаний», — уточнил Сергей Собянин.



В 2024 году призовой фонд конкурса был увеличен до 50 миллионов рублей. Победители хакатона выиграли денежный приз в размере одного миллиона рублей, а призеры — по 600 и 400 тысяч рублей. Авторы лучших цифровых решений получили возможность внедрения своих разработок.