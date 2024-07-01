В понедельник, 1 июля, в Москве установится аномальная жара и переменная облачность, сообщает Гидрометцентр. Столбики термометров днем достигнут отметки в +33 градуса.

При этом ветер будет иметь юго-западное направление и скорость 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба. В ночь на 2 июля температура понизится до +19.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что 1 июля температура воздуха может достичь отметки 33 градуса. По его словам, этот показатель побьет рекорд 1898 года, который держался более 100 лет.

В свою очередь ведущий специалист «Фобоса» Михаил Леус заявлял, что Москву ждет аномальная жара в первую неделю июля. Он пояснил, что столичный регион находится под влиянием обширного малооблачного антициклона, который очистил от облаков европейскую часть России и уже принес ряд температурных рекордов. Синоптик предупредил, что 2 и 3 июля температура воздуха в Москве может обновить рекорды, которым 134 и 107 лет.

Синоптик предупредил об атмосферном «взрыве» в Москве

Согласно прогнозу замначальника ситуационного центра Гидрометцентра РФ Анатолия Цыганкова, в первых числах июля практически на всей территории России, даже на севере, ожидается около +30 градусов в дневные часы. Кроме того, по его словам, Москва в первой половине недели будет находиться в области высокого давления.