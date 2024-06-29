В ближайшие дни в Москву придут «тропические ночи», чреватые негативными последствиями для здоровья. Дневная температура при этом начнет бить вековые рекорды, сообщает портал «Метеовести».

Последний день июня и первые пять дней июля в столичном регионе будут аномально жаркими. Во вторник и в среду могут быть побиты суточные рекорды тепла 134-летней и 107-летней давности соответственно.

В Москве в воскресенье и в пятницу +28…+30, в понедельник +30…+32, во вторник и четверг +31…+33. В среду жара достигнет апогея: термометры покажут +32…+34.

Метеорологи предупреждают, что длительный период жаркой погоды будет опасен для здоровья.

«В это время регион ждут и так называемые тропические ночи – когда в тёмное время суток температура воздуха не опускается ниже определённой отметки: на широте Москве это +20», — сказано в сообщении.



Отмечается, что ночью организм «не успевает отдохнуть от теплового стресса, и вместо восстановления сил продолжает бороться с температурной нагрузкой». В итоге тропические ночи сказываются на организме более негативно, чем дневная жара.

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Ночные температуры в столице будет в пределах +19…+22, исключение составит лишь ночь на понедельник, когда столбики термометров опустятся до +16…+18.