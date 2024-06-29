Конкурс на звание "Молодежная столица России – 2025" стартовал в Москве

Новый сезон конкурса на звание "Молодежная столица России – 2025" начался в Москве в ходе торжественной церемонии открытия Дня молодежи, рассказали в пресс-службе Росмолодежи.

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"В День молодежи в парке "Ходынское поле" в Москве – одной из двух молодежных столиц России 2024 года – состоялась торжественная церемония закрытия главного молодежного дня во Владивостоке и его открытия – в столице. Главное официальное событие Дня молодежи в этих городах с востока на запад соединил организованный телемост", – отмечается в сообщении.



Во время мероприятия с приветственным словом к его участникам обратился первый замглавы администрации российского президента Сергей Кириенко. Он обратил внимание, что каждый день в России сегодня является днем молодежи, заявив, что для молодых людей сейчас настало время мечтать и реализовывать свои цели.

"Сегодня не только во Владивостоке и Москве – как в двух молодежных столицах – в каждом городе нашей страны проходит настоящий праздник молодежи. Мы гордимся вами. Мы верим в вас", – цитируют Кириенко сотрудники пресс-службы организации.



В свою очередь глава Росмолодежи Ксения Разуваева заявила о роли, которую конкурс сыграл в преображении городов России. По ее словам, стремление получить титул молодежной столицы становится стимулом для каждого города. Она подчеркнула, что омоложение российских городов является главной ценностью этого звания.

Разуваева также обратила внимание на символизм расположения молодежных столиц России в этом году, Москвы и Владивостока, отметив, что эти города как будто "обнимают" страну в Год семьи.

Кроме того, участников мероприятия поздравили вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, заммэра Москвы Наталья Сергунина и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Ранее Сергей Кириенко заявил, что Россия будет проводить международные фестивали молодежи, в которых смогут участвовать до 10 тысяч человек, каждые два-три года. Также ежегодно в стране будут организовывать международный тематический форум, рассчитанный на меньшее количество участников. Так, в декабре 2024 года пройдет Всемирный форум молодых журналистов.