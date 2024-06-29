В Москве появится три новые линии метро до 2030 года
В Москве появится три новые линии и 39 станций метро до 2030 года, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Также в столице планируют открыть девять новых и реконструированных станций МЦД.
«Миллионы горожан получат станции рельсового каркаса рядом с домом. Поездки станут ещё удобнее и быстрее», — сказал Ликсутов.
Ранее 360.ru сообщал, что московские предприятия обеспечили метрополитен оборудованием и комплектующими.