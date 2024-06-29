Панда Диндин начала рисовать картины

Панда Диндин из Московского удивила удивила неожиданным талантом художника, передает «МИР 24».

Раскрылся он молниеносно. Панда быстро сообразила: чем старательней водить бамбуковой палочкой по холсту, тем скорее будет награда. Морковку медведица получала буквально за каждый штрих. Пока один кипер угощал панду, второй менял ей краску и инструмент. В итоге шедевр появился в считанные мгновения. Кому достанется картина, сотрудники зоопарка пока не рассказывают.

Панда Жуи проводит время прозаичнее. Недавно он смог удивить только тем, что съел в один присест гигантский росток бамбука.