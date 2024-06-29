Дождь с грозой и усилением ветра ожидаются в Москве до конца дня

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидается дождь, возможна гроза. Об этом в субботу, 29 июня, сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы.

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— При грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, — говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса.



Уточняется, что в отдельных районах города дождь уже идет, фиксируются сильные порывы ветра.

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Температура воздуха в столице — от 30 до 32 градусов, по области — 27–32 градуса. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

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