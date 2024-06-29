В Москве открылись уличные бассейны. Где поплавать в городе

Отдохнуть у воды можно, не выезжая из Москвы. На карте столицы появились открытые бассейны, посещать которые можно в хорошую погоду в любой день недели. Главное — они находятся практически у дома. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

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Чем Москва не курорт? В столице есть все, что может запросить самый требовательный и искушенный в пляжном отдыхе человек. А может, и больше. Новые проекты и сервисы позволяют взглянуть на отдых в мегаполисе другими глазами. Чего только стоит «Лето в Москве»: развлечения, мастер-классы, фестивали, игры и городские чемпионаты на любой вкус. Бонусом — удобная инфраструктура. Ее составляющей стали открытые бассейны, число которых пока два десятка, но за июль оно обещает еще вырасти.

В парках ждут

Искупаться в летних бассейнах и позагорать у воды горожане могут в восьми городских парках. Помимо пяти пляжных зон, обустроенных в прошлом году в ландшафтном парке «Митино», парках «Ходынское поле», 50-летия Октября, «Сокольники» и «Красная Пресня» в нынешнем сезоне добавились еще три — в Измайловском парке, парке «Дубки» и парке имени Юрия Лужкова.

В каждом оазисе отдыха работает один или несколько бассейнов с шезлонгами, зонтиками, кабинками для переодевания, душевыми. На территории пляжных зон располагаются медицинские посты, спасательные вышки, кафе и площадки для проведения мероприятий.

— Основой каждой зоны отдыха стали плавательные бассейны. Воду в них подогревают до комфортной температуры, — сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе проекта «Московские сезоны».



Для отдыха у воды с детьми лучше всего подходят фестивальные площадки в районах Коптево, Теплый Стан, Вешняки, а также на улицах Перерва и Сухонская. На каждой из них для юных гостей сделали бассейн поменьше. Тех москвичей, кто желает отдохнуть в джакузи, приглашают в парки «Сокольники» и «Красная Пресня». А гостей ландшафтного парка «Митино», парков 50-летия Октября и «Ходынское поле» в зонах отдыха ждут бассейны всех видов.

Чистая какая!

Качество воды на площадках под особым контролем. Как сказал начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека Управления Роспотребнадзора по столице Алексей Худобородов, для того чтобы обеспечить безопасный в эпидемиологическом плане отдых, постоянно проводятся лабораторные исследования качества воды.

— Каждые четыре часа проводятся исследования на остаточное содержание реагентов, которые используются для обеззараживания бассейна, — рассказал он.



Забронируйте

Перед посещением бассейнов в парках и на фестивальных площадках необходимо предварительное бронирование места на специальной странице mos.ru. Это нужно, чтобы у каждого гостя были комфортные условия, а также чтобы избежать очередей. При входе на территорию бассейна потребуется предъявить бронь и оплатить билет.

АДРЕСА БАССЕЙНОВ

Зеленоград, бульварная зона 16-го мкрСЗАО, ул. Соколово-Мещерская, вл. 23САО, Коптевский бул., вл. 18аЮВАО, сквер у станции метро «Некрасовка»ЮАО, ул. Ключевая, вл. 22, корп. 1ЮВАО, ул. Перерва, вл. 52ВАО, ул. Уральская, вл. 16ЮЗАО, ул. Теплый Стан, вл. 1бВАО, ул. Вешняковская, вл. 16СВАО, ул. Сухонская, вл. 6, стр. 1СВАО, пр-д Серебрякова, вл. 14, стр. 23ЗАО, Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, вл. 4СЗАО, ул. Пенягинская, 16ЗАО, ул. Удальцова, вл. 22САО, Ходынский бул., земельный участок № 1САО, ул. Дубки, 6ВАО, 5-й Лучевой просек, вл. 16аЦАО, ул. Мантулинская, вл. 5

ЦЕНЫ

Для гостей старше 12 лет цена входного билета на утренний сеанс в будни составит 750 рублей, в выходные дни и праздники — 1000 рублей.

Второй и третий сеансы в будние дни — 1,5 тысячи, в выходные и праздничные дни — 2000 рублей. Дети до 12 лет и взрослые, имеющие право на льготный проход, могут посетить площадки со скидкой 50 процентов.