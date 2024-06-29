Тематические билеты «Единый» выпустили в столице ко Дню Молодежи

По случаю празднования Дня молодежи в столице выпустили два варианта тематических билетов «Единый». Об этом в субботу, 29 июня, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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На них разместили мотивирующие слоганы: «Мечтай, учись, реализуй себя в молодежной столице России» и «Мечтай масштабно в молодежной столице России», передает Telegram-канала «Дептранс Москвы».

Тематические билеты можно приобрести в кассах и автоматах по продаже билетов.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем Молодежи. Он отметил, что молодость — это счастливое и неповторимое время в жизни каждого человека. Современная молодежь полна сил и энергии, готова браться за решение самых сложных задач и покорять любые вершины.

С 27 по 30 июня в Москве пройдет множество культурных мероприятий ко Дню молодежи. Присоединиться к празднику приглашают парки, культурные центры, музеи, библиотеки и другие культурные пространства. Программу подготовили 75 культурных площадок в разных округах столицы.